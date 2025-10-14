В Минске заявили о налаживающихся отношениях со странами НАТО

Тертель: Отношения между Белоруссией, Польшей и Прибалтикой налаживаются

Белоруссии удается выходить на понимание в диалоге с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, отношения между странами налаживаются. Об этом заявил председатель КГБ республики Иван Тертель, передает БелТА.

«Конечно же, [обсуждались] отношения с нашими соседями. Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается», — сказал он.

Как отметил глава ведомства, у Белоруссии есть взаимные интересы с Польшей и странами Прибалтики. По его словам, к ним относятся стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, спокойная жизнь граждан, отсутствие конфликтных ситуаций и разрядка напряженности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине. Он добавил, что Минску «отводится определенная роль» в процессе урегулирования кризиса как ближайшему союзнику России.