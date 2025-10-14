В Минздраве отреагировали на обращение к Путину об отказе от изменения системы ОМС

Минздрав: Терфонды ОМС наделены полномочиями для обеспечения защиты прав россиян

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) наделены достаточными полномочиями для обеспечения защиты прав россиян. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, реагируя на обращение Союза пациентов России к президенту России Владимиру Путину об отказе от изменения системы страхования, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в новой системе предусматривается независимая экспертиза качества оказания медицинской помощи, которую проводит не представитель страховой медицинской организации или территориального фонда, а независимый медик, который включен в единый реестр экспертов.

Поясняется, что экспертом качества оказания медпомощи может быть врач, имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста, со стажем работы по соответствующему профилю не менее десяти лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

В министерстве также подчеркнули, что страховые компании не участвуют в организации медицинской помощи в рамках ОМС в федеральных медицинских центрах, поэтому принятие законопроекта не приведет к ухудшению обслуживания пациентов.

«Более чем двухлетний опыт работы в таком формате показывает позитивные результаты», — заключили в Минздраве.

В конце сентября сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования. Согласно проекту, главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС.

Всероссийский союз пациентов, в свою очередь, обратился к Путину с заявлением, что предлагаемые изменения в системе ОМС фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.