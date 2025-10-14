Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 14 октября 2025Россия

В Минздраве отреагировали на обращение к Путину об отказе от изменения системы ОМС

Минздрав: Терфонды ОМС наделены полномочиями для обеспечения защиты прав россиян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) наделены достаточными полномочиями для обеспечения защиты прав россиян. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, реагируя на обращение Союза пациентов России к президенту России Владимиру Путину об отказе от изменения системы страхования, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в новой системе предусматривается независимая экспертиза качества оказания медицинской помощи, которую проводит не представитель страховой медицинской организации или территориального фонда, а независимый медик, который включен в единый реестр экспертов.

Поясняется, что экспертом качества оказания медпомощи может быть врач, имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста, со стажем работы по соответствующему профилю не менее десяти лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

В министерстве также подчеркнули, что страховые компании не участвуют в организации медицинской помощи в рамках ОМС в федеральных медицинских центрах, поэтому принятие законопроекта не приведет к ухудшению обслуживания пациентов.

«Более чем двухлетний опыт работы в таком формате показывает позитивные результаты», — заключили в Минздраве.

В конце сентября сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования. Согласно проекту, главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС.

Всероссийский союз пациентов, в свою очередь, обратился к Путину с заявлением, что предлагаемые изменения в системе ОМС фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Раскрыты подробности задержания сбежавшего из-за действий следователя педофила

    Названа причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости