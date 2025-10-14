Силовые структуры
21:57, 13 октября 2025
Силовые структуры

В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Москве Тверской суд принял решение арестовать оперуполномоченного отдела уголовного розыска Даниила Белоусова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича», — рассказали в суде.

Там не стали уточнять, в чем заключается суть дела против полицейского.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест опера из Уссурийска за угон арестованного автомобиля.

