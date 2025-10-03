Российский полицейский угнал арестованное авто и катался на нем больше полугода

Суд отправил под домашний арест опера из Уссурийска за угон арестованного авто

Суд отправил под домашний арест на два месяца полицейского из Уссурийска, подозреваемого в угоне арестованного автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, в феврале оперуполномоченный воспользовался служебным положением и незаконно вывез машину с территории отдела. Арестованным авто он пользовался в личных целях на протяжении восьми месяцев, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура намерена добиться ареста фигуранта.

