В Москве кавказцы избили охранников ночного клуба

В Москве уроженцы Кавказа избили охранников ночного клуба
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Москве уроженцы Кавказа избили охранников ночного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Поводом для конфликта стало то, что кавказцев не впустили в клуб — они не прошли фейсконтроль. При этом канал утверждает, что уроженцы одной из республик юга России были пьяны.

Стороны решили выяснить отношения в формате поединка один на один. На представленных каналом кадрах видно, как один из кавказцев впечатывает оппонента в пол борцовским приемом.

Ранее в Москве произошла еще одна аналогичная ситуация. В отличие от нового случая, тогда мужчины с бородами решили выяснить отношения с охранниками прямо перед входом в одно из увеселительных заведений столицы. Драку сняли на видео.

