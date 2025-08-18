Россия
09:39, 18 августа 2025Россия

В Москве кавказцы не прошли фейс-контроль, избили охранника и попали на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве кавказцы не прошли фейс-контроль, избили охранника и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах показал конфликт на входе в одно из развлекательных заведений столицы. Охранник отказывает мужчинам в проходе. «Ты что против чеченцев имеешь?» — спрашивает один из несостоявшихся посетителей. «Все», — отвечает секьюрити, после чего начинается драка.

Удары мужчине наносили по меньшей мере три человека. В это время кто-то из очевидцев звал полицию.

Ранее в Москве была жестоко избита адвокат Юлия Шуваема. Нападавший был установлен, но его по неназванной причине отпустили.

