В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

После продвижения в Новомарково ВС РФ могут начать наступление на Краматорск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) может появиться новое славянско-краматорское направление фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Российские части наступают на Новомарково, идут бои», — рассказал собеседник канала. Новомарково — село, в Донецкой народной республике (ДНР), расположенное между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Краматорском.

По словам источника, после успешного взятия Новомарково Вооруженные силы (ВС) России могут начать наступление на Славянск и Краматорск. Он отметил, что агломерация является главным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ключом ко всему региону, после взятия которого оборона украинских войск рухнет.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска могут начать наступление на славянско-краматорскую агломерацию после взятия Шандриголово. О том, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ до этого сообщило Минобороны.

