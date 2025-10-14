В России отреагировали на контакты Белоруссии и США

Депутат Чепа: Сделка Белоруссии и США имеет положительное значение

Сделка между Белоруссией и США имеет положительно значение как для России, так и для Белоруссии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что последнее время было несколько контактов у [президента Белоруссии] Александра Лукашенко и [президента США] Дональда Трампа. Они носили положительный характер, и есть абсолютная уверенность, что все это имеет положительное значение, в том числе и для союзного государства», — сказал Чепа.

Он отметил, что Лукашенко действует в интересах Белоруссии и союза с Россией, что в определенной степени укрепляет и российско-американские отношения. Депутат подчеркнул, что восстановление отношений между Минском и Вашингтоном не вызывает беспокойства из-за крепких отношений президента России Владимира Путина и Лукашенко.

Ранее Лукашенко согласился на большую сделку с США, если будут учтены ее интересы. Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условий будущей сделки. Он также добавил, что нормально относится ко всем предложениям Трампа, но требует честного исполнения обязательств со стороны Вашингтона.