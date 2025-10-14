Россия
20:09, 14 октября 2025

В России связали лишение Зеленским мэра Одессы гражданства с доходами от контрабанды

Сальдо: Труханова лишили гражданства ради контроля финансовых потоков Одессы
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: Tarasov / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова ради полного контроля над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды. На эту связь указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства Украины якобы из-за наличия у него российского паспорта. Аналогичное решение принято в отношении бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

«Но настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды. Убрать Труханова у него никак не получалось, в ход пошли все средства», — написал Сальдо.

Он подчеркнул, что Труханов пытался идти на уступки и «сдавал интересы одесситов».

После подписания Зеленским указа стало известно, что Труханов отказался сложить полномочия мэра Одессы. По словам главы города, он останется на посту, пока решение об отставке не примет горсовет.

