В России высказались об отсрочке повышения утильсбора на автомобили

Депутат Кирьянов: Новость об отсрочке утильсбора звучит позитивно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Новость об отсрочке утильсбора с последующими решениями нужно еще обсудить в общественном пространстве, однако сейчас она звучит позитивно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее сообщалось, что по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова повышение утильсбора на автомобили отсрочили до 1 декабря. Причиной стал ажиотажный спрос на иностранные транспортные средства — многие сделки по оплате иномарок, заключенные в последнее время, должны были облагаться по действующим правилам, однако их доставка затягивается.

«Сегодняшняя новость для меня позитивна в том смысле, что многие люди получат свои автомобили с учетом очередей на таможне по тем ценам, по которым они планировали их ввозить. Но в целом будем следить за развитием ситуации, насколько действительно окажется оправданным подход к утильсбору и ставки, которые предлагаются. Что касается новых форматов, это вопрос, который нам еще предстоит обсудить в общественном пространстве», — прокомментировал Кирьянов.

Ранее агентство «Автостат» указало, что самыми чувствительными к новой методике расчета утилизационного сбора окажутся такие бренды, как китайские Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr, а также европейские и японские BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Аналитики указывают, что резкий взлет цен на них приведет к провалу в продажах.

