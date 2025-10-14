Силовые структуры
В российском городе неизвестные открыли огонь по автобусу с пассажирами

В Петропавловске-Камчатском неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском неизвестные открыли огонь по автобусу с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, стрельба началась, когда маршрутный автобус №7 ехал в микрорайоне «Горизонт».

По предварительной информации, злоумышленники стреляли из пневматического оружия. В результате пули разнесли два стекла.

По сообщению «УРА.РУ», на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета.

