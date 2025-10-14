Экономика
16:37, 14 октября 2025Экономика

В российском городе появилась зебра для ежей

В Сарове появился пешеходный переход для ежей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: AGAMI / R. de Haas /Globallookpress.com

В Сарове Нижегородской области появился пешеходный переход для ежей. На ситуацию в российском городе обратило внимание издание «Подъем».

Необычную зебру обустроили на одном из маршрутов новой тропы здоровья. По словам представителя местной администрации, автором этой идеи является подрядчик. «Не то что там ежиков давили. Но эта тропа идет через лес, по которой люди бегают, ездят на велосипеде — активное такое движение. И вот одна из причин — это чтобы поберегли животных. Понятно, что ежей не обучишь переходить в определенном месте, но это такой как бы призыв "Будьте внимательны"», — объяснил задумку арт-объекта собеседник издания.

