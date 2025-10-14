В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

Bloomberg: Спасти Украину от краха можно только благодаря активам России

Чтобы спасти Украину от краха, Евросоюзу придется использовать российские замороженные активы, других вариантов у объединения нет. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу», — говорится в материале. Там уточняется, что другие источники финансирования Киева постепенно иссякают.

Более того, по данным Bloomberg, уже на следующей неделе Евросоюз может достичь соглашения по использованию этих активов. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято в ходе встречи в Брюсселе на следующей неделе.

На поспешное принятие решения влияет и то, что сейчас военные и экономические нужды Украины в основном финансирует Европа, так как США отказались платить за поставки оружия Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на ракеты Tomahawk можно взять из замороженных российских активов.