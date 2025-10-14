В США ответили на вопрос о встрече Трампа и Си Цзиньпина

Торгпред США Грир: Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится согласно плану

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее состоится согласно плану. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью телеканалу CNBC.

«Прямо сейчас встреча запланирована, время согласовано», — сказал он.

Ранее Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином. Он заявил, что больше не видит смысла во встрече с китайским лидером. «Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — отметил он.