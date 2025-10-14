В США разработали боевой шлем с «кошачьими ушками»

Компания Anduril представила тактический шлем EagleEye с элементами ИИ

Американская компания Anduril представила новейший тактический шлем EagleEye с «кошачьими ушками». Информация о разработке представлена на сайте компании.

Данная система способна обрабатывать видеопотоки с дронов и камер бойцов в реальном времени. Отмечается, что искусственный интеллект (ИИ) формирует единую картину поля боя и выделяет цели даже за стенами и укрытиями.

Ранее компания Anduril представила новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Pulsar-L, предназначенный для защиты от дронов. Облегченная версия базового Pulsar нужна для отслеживания и подавления дронов. Комплекс размером с коробку из-под обуви весит около 11 килограммов. Представитель Anduril Крис Броуз отметил, что Pulsar-L уже используют в боевых действиях.