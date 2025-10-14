Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:31, 14 октября 2025Наука и техника

В США разработали боевой шлем с «кошачьими ушками»

Компания Anduril представила тактический шлем EagleEye с элементами ИИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американская компания Anduril представила новейший тактический шлем EagleEye с «кошачьими ушками». Информация о разработке представлена на сайте компании.

Данная система способна обрабатывать видеопотоки с дронов и камер бойцов в реальном времени. Отмечается, что искусственный интеллект (ИИ) формирует единую картину поля боя и выделяет цели даже за стенами и укрытиями.

Ранее компания Anduril представила новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Pulsar-L, предназначенный для защиты от дронов. Облегченная версия базового Pulsar нужна для отслеживания и подавления дронов. Комплекс размером с коробку из-под обуви весит около 11 килограммов. Представитель Anduril Крис Броуз отметил, что Pulsar-L уже используют в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    США получат от России сведения об убийстве Кеннеди

    Женщина три месяца жила с мумией соседа без головы

    В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

    Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

    Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

    Трамп заявил о конце БРИКС

    Путин провел три международных телефонных разговора за день

    Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости