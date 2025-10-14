Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 14 октября 2025Мир

В США усомнились в отправке Tomahawk Европе и Украине

Макговерн: Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gary Cameron / Reuters

Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США даже через несколько лет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В ближайшее время никаких Tomahawk точно не будет. (...) Эти ракеты не смогут попасть в Европу, даже если Европа заплатит за них, через два-три года», — сказал он.

По словам эксперта, конфликт на Украине уже закончится к этому времени, поскольку армия России добивается невероятных успехов в Донбассе. Он подчеркнул, что спекуляция вокруг этих ракет является лишь «отвлекающим маневром» для европейцев.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США 15 октября сделают крупное объявление о военной помощи Украине. Он также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    В России порассуждали об атаке на ВСУ из космоса

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости