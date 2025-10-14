Макговерн: Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США

Европа и Украина не смогут получить ракеты Tomahawk от США даже через несколько лет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В ближайшее время никаких Tomahawk точно не будет. (...) Эти ракеты не смогут попасть в Европу, даже если Европа заплатит за них, через два-три года», — сказал он.

По словам эксперта, конфликт на Украине уже закончится к этому времени, поскольку армия России добивается невероятных успехов в Донбассе. Он подчеркнул, что спекуляция вокруг этих ракет является лишь «отвлекающим маневром» для европейцев.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США 15 октября сделают крупное объявление о военной помощи Украине. Он также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь Киеву.