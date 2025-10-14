Мир
05:58, 14 октября 2025Мир

В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Венесуэле из-за затопления трех шахт погибли 14 горняков, об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям штата Боливар в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Кайо. В настоящее время проводятся мероприятия по откачке воды и извлечению тел. Количество жертв определялось по свидетельствам других шахтеров, поэтому оно не окончательное.

В спасательной операции участвуют пожарные, сотрудники добывающей компании Minerven, представители правительства штата, Нацгвардия, полиция, служба гражданской обороны.

По информации правительства страны, смерти произошли в трех разных штольнях шахты «Куатро Эскинас де Караталь». Причиной происшествия стали проливные дожди.

В сентябре на шахте «Одесская № 1» в Луганской народной республике (ЛНР) произошло ЧП с вагонетками. Трое шахтеров выбирались из шахты на поверхность на груженных углем вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъеме произошел обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз, пострадали три человека.

