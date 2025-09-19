Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 19 сентября 2025Россия

На российской шахте произошло ЧП

На шахте в Луганской народной республике произошло ЧП с вагонетками
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура ЛНР»

На шахте «Одесская №1» в Луганской народной республике (ЛНР) произошло ЧП с вагонетками. Об этом сообщает республиканская прокуратура в Telegram-канале.

«Трое шахтеров осуществляли выход из шахты на поверхность на груженных углем вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъеме произошел обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадали три человека. Одного спасти не удалось, еще двое госпитализированы. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее на шахте «Комсомольская» в Республике Коми произошел прорыв воды. В момент ЧП на месте были пятеро работников. Четверым удалось подняться на поверхность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости