На российской шахте произошло ЧП

На шахте в Луганской народной республике произошло ЧП с вагонетками

На шахте «Одесская №1» в Луганской народной республике (ЛНР) произошло ЧП с вагонетками. Об этом сообщает республиканская прокуратура в Telegram-канале.

«Трое шахтеров осуществляли выход из шахты на поверхность на груженных углем вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъеме произошел обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадали три человека. Одного спасти не удалось, еще двое госпитализированы. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее на шахте «Комсомольская» в Республике Коми произошел прорыв воды. В момент ЧП на месте были пятеро работников. Четверым удалось подняться на поверхность.