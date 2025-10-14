Внук Олега Янковского высказался о сравнениях с легендарным актером

Актер Иван Янковский назвал бредом сравнение его с Олегом Янковским

Российский актер Иван Янковский высказался о сравнениях с его дедом, народным артистом СССР Олегом Янковским. Об этом он порассуждал в рамках подкаста Dreamcast.

Янковский признался, что зрители часто оценивают его талант в сравнении с культовым советским актером, звездой фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и многих других. По мнению комментаторов, Иван проигрывает знаменитому деду, до которого ему «как до Китая». Однако сам артист назвал такие оценки бредом.

«Я понял: если сравнивают, то уже хорошо. Я готов деду проиграть сто раз из ста», — заявил Янковский.

Ранее Иван Янковский пошутил, отвечая на вопрос о возросшей популярности после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, с небес на землю его вернула критика одного из следующих проектов — артхаусного сериала «Преступление и наказание».