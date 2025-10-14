Во Франции рассказали о насмешке Трампа над Макроном

Евродепутат Мариани: Трамп насмехался над Макроном во время саммита по Газе

Президент США Дональд Трамп насмехался над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе по мирному урегулированию в секторе Газа. С таким заявлением на своей странице в Х выступил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде», — написал парламентарий.

По его словам, Трамп открыто «насмехается над Макроном и его одержимостью присутствовать в центре международных конференций». Тьерри добавил, что французский лидер своим присутствием на саммите пытался добиться «иллюзии незаменимости».

Ранее эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе Трамп нагрубил Макрону.