16:57, 14 октября 2025Мир

Военные НАТО столкнулись с неизвестными дронами на учениях

NOS: Нидерландские военные столкнулись с неизвестными дронами в Польше
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Нидерландские военные столкнулись с неизвестными дронами во время учений НАТО в Польше. Об этом сообщает канал NOS.

По данным канала, инцидент произошел в ходе учений Falcon Autumn во время развертывания лагеря воздушно-мобильной бригады на польском аэродроме. Помимо беспилотников неизвестного происхождения, военнослужащие столкнулись с помехами в связи. Инцидент подтвердили в Министерстве обороны Нидерландов.

«Непосредственной угрозы не было. Мы находимся на значительном расстоянии от российской границы. Мы сразу же извлекли из этого урок и адаптировались», — сообщил бригадный генерал Франк Грандия.

8 октября производитель оружия НАТО Thales Belgium предупредил об увеличении числа беспилотных летательных аппаратов, пролетающих над его сверхсекретными заводами.

