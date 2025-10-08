Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

Thales Belgium: БПЛА пролетают над сверхсекретными оружейными заводами НАТО

Производитель оружия НАТО Thales Belgium предупредил об увеличении числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пролетающих над его сверхсекретными заводами. Об этом сообщает Newsweek.

«Сейчас мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад», — заявил директор представительства Thales в Бельгии Ален Кеврен.

Как отмечает издание, теперь руководители компании хотят получить разъяснения относительно того, как им следует реагировать на таинственные беспилотники, включая их сбивание.

Уточняется, что в 2024 году Thales Belgium увеличила производство 70-миллиметровых ракет с лазерным наведением, соответствующих стандарту НАТО, которые используются на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления ряда политиков Евросоюза о связи необычных полетов беспилотников в различных частях Европы с Россией безосновательны. По его словам, они огульно винят в этом Москву.

