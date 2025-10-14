Военные взяли власть в свои руки в одной стране

AFP: Военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки

Военные в Мадагаскаре после импичмента, вынесенного президенту страны Андри Радзуэлине, взяли власть в свои руки. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает AFP.

Как уточняет агентство, о приходе к власти в стране заявило элитное воинское подразделение.

Отмечается, что Радзуэлина покинул страну еще до импичмента. По его словам, он пошел на этот шаг ради собственной безопасности. Сейчас информации о местонахождении мадагаскарского президента нет.

Ранее 14 октября нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. Тем временем президент в этот же день сообщил, что распустил нижнюю палату парламента.