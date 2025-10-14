Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 14 октября 2025Мир

Военные взяли власть в свои руки в одной стране

AFP: Военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Военные в Мадагаскаре после импичмента, вынесенного президенту страны Андри Радзуэлине, взяли власть в свои руки. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает AFP.

Как уточняет агентство, о приходе к власти в стране заявило элитное воинское подразделение.

Отмечается, что Радзуэлина покинул страну еще до импичмента. По его словам, он пошел на этот шаг ради собственной безопасности. Сейчас информации о местонахождении мадагаскарского президента нет.

Ранее 14 октября нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. Тем временем президент в этот же день сообщил, что распустил нижнюю палату парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости