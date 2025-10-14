Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 14 октября 2025Россия

ВСУ ударили по движущемуся по трассе автомобилю в российском регионе

Хинштейн: ВСУ ударили по Курской области, есть пострадавшая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по Курской области. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram.

Целью украинского беспилотника стал автомобиль, двигавшийся по трассе РыльскЛьгов. В результате атаки пострадала 45-летняя женщина. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму, уточнил губернатор.

В связи с продолжающимися атаками со стороны соседнего государства глава Курской области призвал жителей к бдительности. Он напомнил, что власти намеренно ограничивают въезд в ряд населенных пунктов, чтобы избежать потерь. «Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите свою жизнь!» — заключил Хинштейн.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются ударам со стороны Украины. Так, 13 октября под ударом оказалась Белгородская область. При этом ранения получили два бойца подразделения «Орлан». Им была оказана медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Самый опасный медведь в мире научился жить с протезом лапы

    Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости