ВСУ ударили по движущемуся по трассе автомобилю в российском регионе

Хинштейн: ВСУ ударили по Курской области, есть пострадавшая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по Курской области. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram.

Целью украинского беспилотника стал автомобиль, двигавшийся по трассе Рыльск — Льгов. В результате атаки пострадала 45-летняя женщина. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму, уточнил губернатор.

В связи с продолжающимися атаками со стороны соседнего государства глава Курской области призвал жителей к бдительности. Он напомнил, что власти намеренно ограничивают въезд в ряд населенных пунктов, чтобы избежать потерь. «Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности, берегите свою жизнь!» — заключил Хинштейн.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются ударам со стороны Украины. Так, 13 октября под ударом оказалась Белгородская область. При этом ранения получили два бойца подразделения «Орлан». Им была оказана медицинская помощь.