16:56, 14 октября 2025Силовые структуры

Юная россиянка прихватила в Милан «Марш националиста»

Таможня просит суд Петербурга признать экстремистской книгу «Марш национализма»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Таможенная служба Санкт-Петербурга

Таможенная служба Санкт-Петербурга. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск Пулковской таможни о признании в России экстремистской книги немецкого писателя и философа Фридриха Юнгера «Марш национализма», которая была изъята у 17-летней россиянки, вылетавшей в Милан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка отправилась в Милан из Северной столицы с пересадкой в Стамбуле весной 2024 года. Экземпляр книги в русском переводе, изданный в 2022 году, был обнаружен таможенниками у юной пассажирки при досмотре в аэропорту и изъят.

На обложке изображен человек в военной форме, вместо головы у него череп в каске. Книга подписана Фридрих Георг Юнгер «Марш Национализма», издательство Russian Revolver.

Эксперты установили, что в ней имеются признаки пропаганды национализма, содержимое может причинить вред политическим или экономическим интересам государств Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» (лидер коллектива Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) экстремистской.

