12:22, 14 октября 2025Силовые структуры

Юного сторонника террористов осудят в России

В Саратове будут судить подростка, вступившего в террористическую организацию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Саратове суд рассмотрит дело против 16-летнего подростка, вступившего в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, школьник общался с террористами и отправлял им сведения, которые могли быть использованы в их деятельности против безопасности России.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ. Дело уже передано в суд.

Ранее в Москве возбудили дело в отношении мужчины за финансирование терроризма.

