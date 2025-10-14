Россия
13:32, 14 октября 2025Россия

Зачислять россиян в школы и детские сады захотели по-новому

В Госдуме предложили автоматически зачислять новорожденных в детсады и школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Зачислять детей россиян в школы и детские сады захотели по-новому. С предложением автоматически ставить в очередь новорожденных выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

На сегодняшний день зачисление детей в детские сады и школы происходит на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест.

Авторы инициативы предлагают, передавать данные о ребенке в систему один раз — при регистрации рождения. При этом предлагается дать родителям возможность отметить желаемые образовательные учреждения, например, на портале госуслуг.

«Это повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей», — говорится в обращении депутатов к главе Минцифры Максуту Шадаеву о проработке законопроекта.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изменить подход к участию родителей в обучении детей, и в частности закрепить право посещать родительские собрания онлайн.

