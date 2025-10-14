Россия
В России захотели изменить подход к участию родителей в обучении детей

В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России захотели изменить подход к участию родителей в обучении детей, и в частности закрепить право посещать родительские собрания онлайн. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, на сегодняшний день родителям школьников и воспитанников детских садов приходится тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний — в среднем от двух до трех часов с учетом дороги.

Авторы инициативы считают, что это не только позволит улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, но облегчит вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.

Обращение о проработке законодательного проекта направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук раскритиковал законопроект о родительском участии в управлении школами. По его мнению, система будет неэффективной на практике и является утопичной.

