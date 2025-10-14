Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:24, 14 октября 2025Силовые структуры

Задержание россиян с фонариками в парке закончилось для полиции дракой и стрельбой

В Москве мужчины с фонариками напали в парке на полицейских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве дракой со стрельбой закончилось задержание подозрительных мужчин в парке Западного округа столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесопарковой зоне свет фонарика. Приблизившись, они увидели, что неизвестный мужчина ищет что-то на земле. Когда они подошли ближе, неизвестный занервничал, стал угрожать и неожиданно ударил силовика. Из тени деревьев выскочили сообщники искателя, сбили силовиков с ног и принялись избивать. Тогда один из полицейских, выхватив оружие, сделал предупредительный выстрел и попал в бедро дебошира.

Мужчина был задержан и доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь. Его сообщников установили и задержали позже. Все трое теперь — фигуранты уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее было опубликовано видео, на котором россиянин метким броском полена помог полиции задержать лихача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости