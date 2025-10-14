Задержание россиян с фонариками в парке закончилось для полиции дракой и стрельбой

В Москве мужчины с фонариками напали в парке на полицейских

В Москве дракой со стрельбой закончилось задержание подозрительных мужчин в парке Западного округа столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесопарковой зоне свет фонарика. Приблизившись, они увидели, что неизвестный мужчина ищет что-то на земле. Когда они подошли ближе, неизвестный занервничал, стал угрожать и неожиданно ударил силовика. Из тени деревьев выскочили сообщники искателя, сбили силовиков с ног и принялись избивать. Тогда один из полицейских, выхватив оружие, сделал предупредительный выстрел и попал в бедро дебошира.

Мужчина был задержан и доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь. Его сообщников установили и задержали позже. Все трое теперь — фигуранты уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

