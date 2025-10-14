Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

Зеленский анонсировал новую оборонную договоренность с одной из стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «серьезную новость», связанную с оборонной договоренностью с одной из стран Европы. Он сообщил об этом в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

Как рассказал украинский лидер, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил о задачах на европейском направлении, а дипломаты офиса президента — о состоянии переговоров по вопросам обороны.

«Дипломаты офиса [президента Украины] также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующей неделе именно с одним из наших партнеров в Европе», — указал он.

Ранее стало известно, что военная помощь Европейского союза Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу НАТО по закупке для Киева вооружений у США. Уточнялось, что поставки сократились примерно на 57 процентов.