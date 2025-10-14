Бывший СССР
Зеленский рассказал о ночной атаке российских войск по Украине

Зеленский: Российские войска нанесли 96 ударов дронами по инфраструктуре Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российские войска в ходе ночной атаки нанесли почти сотню ударов дронами по критической инфраструктуре Украины. Российские ночные удары в Telegram прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«[Удары по] нашей инфраструктуре снова продолжились. Главные цели — наша энергетика. Было 96 ударных дронов», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что в результате атаки объекты инфраструктуры были повреждены в Харьковской, Кировоградской и Сумской областях.

Ранее в Харькове после российских ударов корректируемыми авиабомбами возникли перебои с электроснабжением. В городе повреждены объекты энергетической и военной инфраструктуры.

