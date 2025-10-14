Культура
14:12, 14 октября 2025

Жена Меладзе отказалась когда-либо работать с Бузовой

Жена Меладзе Джанабаева заявила, что никогда не будет работать с Бузовой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева заявила, что никогда не будет работать с исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам Джанабаевой, они с Бузовой находятся «в разных плоскостях». «С Ольгой исключено. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — заявила певица.

При этом она добавила, что была бы не против сотрудничества с женой российского блогера и певца Давида Манукяна, известного как Дава, исполнительницей Мари Краймбрери. «Что касается Мари — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни. Я бы с радостью исполнила композицию ее авторства», — добавила экс-солистка «ВИА Гры».

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Ольгой Бузовой.

