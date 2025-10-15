Культура
Актриса Бледанс задолжала по коммунальным платежам

Мосводоканал намерен взыскать с актрисы Бледанс долги по коммунальным платежам
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российская актриса Эвелина Бледанс накопила долги по коммунальным платежам. Мосводоканал подал на нее иск в столичный суд, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как уточняется, было зарегистрировано исковое заявление акционерного общества. Речь идет о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, уточняет издание.

В настоящий момент дата рассмотрения иска не назначена. При этом сумма, которую задолжала Бледанс, не сообщается.

Ранее сообщалось, что с журналистки и телеведущей Ксении Собчак взыскали долги по коммунальным платежам. Истцом значился Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

