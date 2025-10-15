Наука и техника
15:40, 15 октября 2025Наука и техника

Американские «Абрамсы» вооружат дронами-камикадзе

В США представили систему PERCH для оснащения танков Abrams дронами-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Систему Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет оснастить серийные танки M1A2 Abrams («Абрамс») дронами-камикадзе Switchblade, представили на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. Об этом пишет Army Recognition.

Разработка General Dynamics Land Systems (GDLS) выполнена в виде модульного контейнера для перевозки и запуска аппаратов Switchblade 300 и Switchblade 600. Комплекс вооружения можно установить на существующие узлы крепления, а его работоспособность обеспечивают штатные системы питания и управления танка.

«Что отличает PERCH от предыдущих концепций, так это его мгновенная готовность к эксплуатации. Система не требует модификации конструкции, сварки, резки или перепроектирования», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что интеграция беспилотников позволит экипажам обнаруживать и поражать цели, находящиеся вне прямой видимости.

В GDLS рассказали, что установленная на модернизированный «Абрамс» M1A2 SEPv3 система PERCH прошла армейские испытания. Как пишет издание, решение о закупке изделий еще не приняли, однако успешные тесты позволяют позиционировать PERCH как эффективное средство повышения летальности бронетанковых подразделений.

Ранее стало известно, что компания AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400, в котором объединили мощную боевую часть 600-й модели и компактность Switchblade 300.

