17:43, 15 октября 2025

Анастасия Решетова рассказала о новом возлюбленном

Модель Анастасия Решетова заявила, что почти два года состоит в отношениях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о новом возлюбленном. Ее комментарий приводит Super.

Журналисты поинтересовались у 29-летней знаменитости, кто преподнес ей несколько огромных букетов красных роз, показанных ею в сторис на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ответ манекенщица заявила, что подарки сделал ее возлюбленный, с которым она около двух лет состоит в отношениях. «Два года почти. В моей жизни есть только один мужчина, никаким "поклонникам" места нет точно», — отметила она.

При этом имя избранника и подробности романа блогерша раскрывать не стала.

В сентябре 2024 года Решетова высказалась о скандале вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга исполнительницы.

