Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:42, 15 октября 2025Наука и техника

Apple оказалась зависимой от Китая

Jefferies: Apple поставит из Китая в США 9 млн iPhone – она зависима от региона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom  

Количество поставляемых из Китая в США iPhone все еще исчисляется миллионами. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на аналитическое агентство Jefferies.

Специалисты напомнили, что из-за высоких американских пошлин на ввоз товаров из Китая Apple частично перенесла производство смартфонов в Индию. Отмечалось, что IT-гигант хотел производить все iPhone для рынка США в этом регионе. Однако аналитики Jefferies выяснили, что план Apple в ближайшее время не осуществится, и она остается все еще зависимой от Китая.

В материале говорится, что в 2026 финансовом году, который начинается в октябре, корпорация собирается поставить в США около 9 миллионов произведенных в Китае iPhone. Аналитики заметили, что компания не смогла достаточно заместить «китайские» смартфоны продукцией из Индии. Таким образом, когда пошлины президента Дональда Трампа на импорт из Китая вступят в силу, компания Тима Кука окажется в уязвимом положении.

Специалисты Jefferies подсчитали, что если Apple поставит в США 9 миллионов iPhone из Китая при высоких тарифах, то ей придется заплатить 130-процентную пошлину. В этом случае прибыль на одну акцию Apple в 2026 финансовом году может сократиться на 5 процентов.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Apple представит несколько новых продуктов на третьей октябрьской неделе. Компания не будет проводить отдельную презентацию для этих гаджетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

    Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

    Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

    Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

    В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

    Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

    Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

    Apple оказалась зависимой от Китая

    Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

    На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости