Apple оказалась зависимой от Китая

Jefferies: Apple поставит из Китая в США 9 млн iPhone – она зависима от региона

Количество поставляемых из Китая в США iPhone все еще исчисляется миллионами. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на аналитическое агентство Jefferies.

Специалисты напомнили, что из-за высоких американских пошлин на ввоз товаров из Китая Apple частично перенесла производство смартфонов в Индию. Отмечалось, что IT-гигант хотел производить все iPhone для рынка США в этом регионе. Однако аналитики Jefferies выяснили, что план Apple в ближайшее время не осуществится, и она остается все еще зависимой от Китая.

В материале говорится, что в 2026 финансовом году, который начинается в октябре, корпорация собирается поставить в США около 9 миллионов произведенных в Китае iPhone. Аналитики заметили, что компания не смогла достаточно заместить «китайские» смартфоны продукцией из Индии. Таким образом, когда пошлины президента Дональда Трампа на импорт из Китая вступят в силу, компания Тима Кука окажется в уязвимом положении.

Специалисты Jefferies подсчитали, что если Apple поставит в США 9 миллионов iPhone из Китая при высоких тарифах, то ей придется заплатить 130-процентную пошлину. В этом случае прибыль на одну акцию Apple в 2026 финансовом году может сократиться на 5 процентов.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Apple представит несколько новых продуктов на третьей октябрьской неделе. Компания не будет проводить отдельную презентацию для этих гаджетов.