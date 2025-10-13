Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:58, 13 октября 2025Наука и техника

Apple представит новые устройства на этой неделе

Bloomberg: Apple представит планшеты и компьютер на чипе M4 в ближайшие дни
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple представит несколько новых продуктов на третьей октябрьской неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман рассказал, что американский IT-гигант анонсирует выход как минимум двух гаджетов на чипе M5. Ими окажутся планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Гурман заметил, что выпуск устройств состоится буквально в ближайшие дни.

Также весьма вероятно, что Apple представит новый MacBook Pro на процессоре M5. Однако компания вряд ли будет проводить отдельную презентацию. По информации Марка Гурмана, фирма просто обновит свой сайт, добавив новые девайсы, и выпустит пресс-релиз. Скорее всего, новые продукты представят на одной неделе, но в разные дни.

В материале инсайдера говорится, что Apple также подготовила выход колонки HomePod mini, приставки Apple TV и умного маячка AirTag. Однако их выпуск может состояться лишь в начале 2026 года. Кроме того, в первой половине 2026-го корпорация выпустит обновленный iPad с чипом A18, новый iPad Air с чипом M4, два внешних монитора для Mac и iPhone 17e.

В начале октября журналисты издания MacRumors предсказали, что Apple может провести презентацию гаджетов 18 или 30 октября. Они напомнили, что с 28 по 30 октября 2024 года компания представила несколько устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Летевших в Египет россиян привезли в Москву и не выпустили из самолета

    Германию призвали прекратить расследование по «Северным потокам»

    Пашинян и Алиев встретились на курорте

    25-летняя российская стримерша купила Lamborghini за 58 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости