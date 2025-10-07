Раскрыта дата презентации Apple

Apple проведет презентацию гаджетов 18 или 30 октября

Корпорация Apple должна провести октябрьскую презентацию продуктов — стали известы предположительные даты. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Журналисты напомнили, что сразу после сентябрьской презентации Apple инсайдеры сообщили, что до конца года фирма устроит еще несколько релизов. Также они отметили, что IT-гигант 4 года подряд выпускает определенные продукты в октябре.

Специалисты предположили, что компания не будет отходить от традиции и раскрыли предположителные даты презентации. Они напомнили, что в 2021 и 2022 годах Apple провела мероприятие 18 октября, 2023 году — 30 октября. В 2024 году фирма анонсировала неделю релизов и с 28 по 30 октября представляла новые модели компьютеров Mac.

Журналисты MacRumors полагают, что Apple приготовила планшет iPad Pro, новую версию шлема Vision Pro, приставку Apple TV, компактную умную колонку HomePod mini и смарт-маячок AirTag. Они заключили, что в середине или конце октября IT-гигант анонсирует новые продукты, а в конце месяца отчитается о финансовых показателях квартала.

В начале октября журналисты издания MacRumors рассекретили характеристики iPhone 17e. По их мнению, новый дешевый аппарат получит 6,1-дюймовый OLED-экран и процессор A19. Аппарат должны представить в начале 2026 года.