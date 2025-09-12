Раскрыта информация о новых гаджетах Apple

MacRumors: Apple выпустит до конца года новые iPad Pro, Apple TV и HomePod mini

Корпорация Apple намерена представить до конца 2025 года еще несколько продуктов. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Авторы медиа заявили, что компания может выпустить еще несколько устройств, несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17. Такое предположение журналисты сделали на основе инсайдов. По их мнению, IT-гигант анонсирует несколько новых продуктов в октябре.

В том числе компания должна представить новое поколение ТВ-приставки Apple TV — аппарат получит процессор A17 Pro и встроенную камеру. Умная колонка HomePod mini также должна выйти с новым чипом и поддержкой Apple Intelligence. Планшет iPad Pro, скорее всего, получит процессор M5 и две фронтальные камеры.

Кроме того, Apple закончила разработку умного маячка AirTag второго поколения и монитора Studio Display 2 с подсветкой mini-LED. Наконец, корпорация может представить новую версию гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.

Авторы предсказали, что Apple опубликует информацию о новых устройствах на своем сайте. Однако в исключительном случае компания может провести небольшую презентацию.

Ранее инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple выпустила iPhone 17 Pro Max с 2 терабайтами памяти, чтобы подготовить своих потребителей к повышению цен на смартфоны. По мнению Гурмана, определенная часть фанатов бренда уже готова платить за iPhone 2000 долларов (170 тысяч рублей).