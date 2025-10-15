Банк России оценил ситуацию на авторынке

ЦБ: Цены на автомобили в сентябре не изменились в России

Ситуация на российском авторынке стабилизируется — цены на машины в сентябре не изменились, а их избыточные запасы сокращаются, как и предоставляемые покупателям скидки. Такая оценка содержится в опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ) РФ бюллетене «О чем говорят тренды».

«При этом продажи остаются довольно высокими», — отметили в ЦБ. Также там указали на то, что новые правила расчета утилизационного сбора в ближайшие месяцы окажут на экономику проинфляционное влияние. «Как это происходило и ранее, перенос в цены с высокой вероятностью, будет распределенным во времени и неполным», — подчеркнули авторы.

Накануне стало известно, что вступление в силу изменений, связанных с утильсбором, отложили на месяц, до 1 декабря, в связи с ажиотажным спросом на иномарки.

В течение девяти месяцев 2025 года продажи новых автомобилей упали в России на 22 процента, до 896 тысяч штук. В сентябре снижение показателя составило 19 процентов.