Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 15 октября 2025Экономика

Банк России оценил ситуацию на авторынке

ЦБ: Цены на автомобили в сентябре не изменились в России
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Ситуация на российском авторынке стабилизируется — цены на машины в сентябре не изменились, а их избыточные запасы сокращаются, как и предоставляемые покупателям скидки. Такая оценка содержится в опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ) РФ бюллетене «О чем говорят тренды».

«При этом продажи остаются довольно высокими», — отметили в ЦБ. Также там указали на то, что новые правила расчета утилизационного сбора в ближайшие месяцы окажут на экономику проинфляционное влияние. «Как это происходило и ранее, перенос в цены с высокой вероятностью, будет распределенным во времени и неполным», — подчеркнули авторы.

Накануне стало известно, что вступление в силу изменений, связанных с утильсбором, отложили на месяц, до 1 декабря, в связи с ажиотажным спросом на иномарки.

В течение девяти месяцев 2025 года продажи новых автомобилей упали в России на 22 процента, до 896 тысяч штук. В сентябре снижение показателя составило 19 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо главное требование лидера Сирии на встрече с Путиным

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

    В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

    Уволенный матом российский чиновник дал комментарий из больницы

    Раскрыта причина неявки Macan в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости