Названа группа россиян с самым высоким риском бедности

РАНХиГС назвал наличие детей-школьников главным влияющим на бедность фактором

У российских семей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет, то есть посещающими школу, риск оказаться за чертой бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. Об этом со ссылкой на исследование, подготовленное сотрудниками РАНХиГС и опубликованное в журнале «Демографическое обозрение», пишут «Ведомости».

Хуже ситуация обстоит только у неполных семей с ребенком в возрасте от 16 до 25 лет и таких же семей с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, где риск, соответственно, в 2 и 1,9 раза выше. Если же возраст ребенка меньше семи лет, то риск оказаться за чертой бедности у домохозяйства только в 1,3 раза выше среднего, а если старше 16 — в 1,4 раза. В этом случае речь идет о полных и неполных семьях вместе взятых. Таким образом, наличие ребенка в возрасте от 7 лет становится главным фактором.

Авторы работы использовали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного НИУ ВШЭ, за 2013 и 2022 годы. Чем выше показатель риска в определенной группе, тем наиболее уязвимой она считается. Ситуация, складывающаяся в последние несколько лет, в работе не учитывалась.

Как отмечается в исследовании, приведенная статистика показывает необходимость поддержки семей более продолжительный период, поскольку возможность воспитывать школьника влияет на решение о ребенке. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов отметил, что государственная политика часто фокусируется на поддержке семей с маленькими детьми, что делает семьи с детьми постарше самой уязвимой категорией.

Ранее эксперт отмечал, что желание россиян получать почти 227 тысяч рублей в месяц не говорят об их жадности, даже с учетом того, что сумма превышает медианный заработок в 3,5 раза. Он пояснил, что нужно помнить о необходимости содержать на эти деньги детей, а значит, доход приходится делить на количество иждивенцев в семье.