Белоусов высказался о соблюдении Россией ДСНВ

Белоусов: Россия будет год придерживаться ДСНВ при условии его выполнения США

Россия будет придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений при условии его выполнения США. Об этом напомнил министр обороны России Андрей Белоусов, его цитирует ТАСС.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США», — напомнил Белоусов.

Он добавил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Чтобы предотвратить неконтролируемый рост ядерных арсеналов, как отметил Белоусов, Путин объявил о продолжении соблюдения договора.

22 сентября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США. Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ. Путин, в свою очередь, отмечал, что отказ США по ДСНВ будет не критичен для России.