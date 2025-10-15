Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 15 октября 2025Россия

Белоусов высказался о соблюдении Россией ДСНВ

Белоусов: Россия будет год придерживаться ДСНВ при условии его выполнения США
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия будет придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений при условии его выполнения США. Об этом напомнил министр обороны России Андрей Белоусов, его цитирует ТАСС.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США», — напомнил Белоусов.

Он добавил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Чтобы предотвратить неконтролируемый рост ядерных арсеналов, как отметил Белоусов, Путин объявил о продолжении соблюдения договора.

22 сентября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США. Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ. Путин, в свою очередь, отмечал, что отказ США по ДСНВ будет не критичен для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Американские «Абрамсы» вооружат дронами-камикадзе

    В США задались одним вопросом о России после речи Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости