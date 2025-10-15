Британия поставила на Украину почти сто тысяч беспилотников за полгода

За последние полгода Великобритания поставила на Украину более 85 тысяч военных беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что министр обороны королевства Джон Хили расскажет об этом союзникам по НАТО на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 15 октября.

«Это произошло после того, как министр обороны впервые подтвердил, что в этом году Великобритания инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для Вооруженных сил Украины», — уточнили в британском правительстве.

Хили также заявит союзникам по Североатлантическому альянсу, что им необходимо нарастить производство беспилотников.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить финансирование так называемой инициативы PURL, которая предусматривает продажу американских боеприпасов и оружия европейским странам, которые предоставят их Украине.