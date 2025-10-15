Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 15 октября 2025Мир

Британия поставила на Украину почти сто тысяч беспилотников за полгода

Великобритания поставила на Украину 85 тысяч беспилотников за полгода
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

За последние полгода Великобритания поставила на Украину более 85 тысяч военных беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что министр обороны королевства Джон Хили расскажет об этом союзникам по НАТО на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 15 октября.

«Это произошло после того, как министр обороны впервые подтвердил, что в этом году Великобритания инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для Вооруженных сил Украины», — уточнили в британском правительстве.

Хили также заявит союзникам по Североатлантическому альянсу, что им необходимо нарастить производство беспилотников.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить финансирование так называемой инициативы PURL, которая предусматривает продажу американских боеприпасов и оружия европейским странам, которые предоставят их Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Киркоров решил больше не делать татуировки

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Суд арестовал активы российского блогера по делу о спонсировании ФБК

    Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости