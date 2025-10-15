Бывшему губернатору Фургалу предложили добавить срок

Прокурор запросил 25 лет экс-губернатору Фургалу по второму делу об ОПГ

В Бабушкинском районном суде Москвы начались прения сторон по второму уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении двух миллиардов рублей у МСП-банка. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор Михаил Резниченко, представляющий государственное обвинение, запросил подсудимому 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, а с учетом срока по первому приговору за расправу над двумя конкурентами и покушение назначить Фургалу 25 лет заключения.

Второй процесс над экс-губернатором начался в конце 2023 года. Ему, помимо руководства организованной преступной группировкой (ОПГ), вменяется незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов.

По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018 года по июль 2020 года путем махинаций похитил из МСП Банка более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Вместе с ним на скамье подсудимых девять предполагаемых сообщников.

10 февраля 2023 года Люберецкий суд Московской области вынес ему первый приговор в виде 22 лет колонии строгого режима за организацию двух расправ и покушения на конкурентов в 2004-2005 годах.