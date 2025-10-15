Силовые структуры
Бывший российский депутат попал под арест за создание организации вместе с Навальной

В Москве заочно арестован Илья Яшин по делу, по которому проходит Навальная
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о создании экстремистской организации, по которому также проходит Юлия Навальная (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, суд вынес решение о заочном аресте Яшина на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Отмечается, что по этому же делу проходит еще один фигурант — оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что помилованный президентом России Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными политик и оппозиционер Владимир Кара-Мурза также заочно арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и участии в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

