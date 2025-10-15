Силовые структуры
Суд определился с помилованным президентом России политиком

В Москве суд заочно арестовал оппозиционера Кара-Мурзу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве Басманный суд заочно арестовал помилованного президентом России Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Ранее МВД России объявило в розыск политика Кара-Мурзу.

