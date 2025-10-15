Силовые структуры
17:34, 15 октября 2025Силовые структуры

Данные по блокпостам Российской армии в Запорожской области ушли за 25 тысяч рублей

Суд приговорил к 14 годам жителя Запорожской области за госизмену в пользу СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Гражданина Б. 1994 года рождения отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что в июне 2024 года он связался через мессенджер с иностранной спецслужбой и стал сотрудничать за вознаграждение. Сведения с координатами блокпостов Российской армии на территории Бердянского и Черниговского районов Запорожской области, собранные мужчиной, ушли СБУ за 25 тысяч рублей. Полученные деньги он спрятал в тайнике, оборудованном в заброшенном доме.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 16 годам лишения свободы 54-летнего жителя Крыма, переводившего деньги спецслужбам Украины.

