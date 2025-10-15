Россиянина осудили на 16 лет за переводы спецслужбам Украины

В Крыму суд приговорил к 16 годам лишения свободы 54-летнего местного жителя, переводившего деньги спецслужбам Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в апреле-мае 2024 года мужчина отправил три тысячи рублей на счет украинских спецслужб. На эти деньги они закупили средства радиоэлектронной борьбы.

Россиянина признали виновным по статье о госизмене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

