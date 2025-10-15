Интернет и СМИ
Девушка из бедной страны раскрыла правду о жестоком ритуале местных жителей

Олег Давыдов
Пользовательница Reddit с ником Hellonoor рассказала о неприятном ритуале, который практикуют в ее родной стране — Судане, из которого она сбежала в Египет два года назад в разгар боевых действий. По ее словам, речь идет о женском обрезании.

«К сожалению, это распространено в деревнях и даже среди необразованного населения городов. Это культурный вопрос, хотя некоторые люди считают его религиозным, но это не так. Однако существует огромное сопротивление этой практике, благодаря чему она становится все менее приемлемой», — написала автор.

Она рассказала, что впервые услышала о женском обрезании в детстве, когда в дом ее семьи пришла подруга матери. Она пожаловалась, что по какой-то причине никак не сможет провести эту калечащую процедуру для своей дочери, хотя сама она через нее проходила.

«Глаза моей матери расширились, она начала в панике уговаривать подругу не делать этого. Но,
насколько я знаю, процедуру все равно в итоге провели», — заключила девушка.

Ранее британская активистка и консультантка по правам женщин Пайзи Малика рассказала о последствиях пережитого ею в детстве женского обрезания. По ее словам, она полностью осознала произошедшее только в 34-летнем возрасте.

