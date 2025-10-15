Забота о себе
10:32, 15 октября 2025Забота о себе

Дочь Майкла Джексона сравнила трезвость с автокатастрофой

Актриса Пэрис Джексон заявила, что трезвой обрела лучшую жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса и певица Пэрис Джексон рассказала о трезвой жизни. Об этом пишет издание People.

27-летняя дочь певца Майкла Джексона помогает женщинам с зависимостями, но старается не выставлять напоказ свою деятельность, считая ее частью своего выздоровления. «Я не просто вернула свою жизнь. Я обрела лучшую. Забавно, но приход к трезвости был похож на попадание в автокатастрофу — все, что я запихнула на заднее сиденье, при ударе вылетело вперед, и сегодня я учусь ориентироваться в жизни в соответствии с ее настоящими условиями», — призналась звезда.

В январе Пэрис Джексон отпраздновала пятилетие трезвости. Она длительное время боролась с наркотической и алкогольной зависимостями.

Ранее звезда «Гарри Поттера» Гари Олдман рассказал, что не употребляет алкоголь уже 28 лет. По словам 67-летнего актера, свое прекрасное самочувствие он связывает с трезвостью.

